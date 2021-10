Falta un año para la realización del Mundial de Qatar 2022 y Neymar ya piensa que este podrá ser su último encuentro deportivo planetario. Y es que el futbolista brasileño se confesó: “No sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista”.

En conversación con DAZN para la realización del documental Neymar Jr. and The Line of Kings, el delantero del PSG se refirió al que sería un retiro de las canchas a temprana edad, pues ocurriría cuando tenga 30 años. “Creo que el Mundial de Qatar será mi último”, afirmó el futbolista.

A pesar de aquello, el brasileño se muestra esperanzado en lo que pueda suceder en el evento deportivo ya que desea cumplir uno de sus mayores deseos. “Quiero lograr el sueño que llevo dentro desde hace muchos años: ser campeón del mundo con mi país”, manifestó.

En cuanto a las expectativas que tiene con su país natal, Neymar también explicó lo que quiere hacer. “Haré todo lo posible para salir bien del fútbol, haré todo lo posible para ganar con mi país, para hacer realidad mi mayor sueño desde que era pequeño. Y espero poder hacerlo”, reconoció el elogiado futbolista.

Hay que recordar que Neymar ha jugado en dos mundiales de fútbol: El primero en el de Brasil 2014 y el segundo en Rusia 2018. Uno de los momentos que marcaron su paso por el primer evento deportivo fue la goleada que recibieron en su enfrentamiento contra Alemania, terminando en el cuarto lugar.

Sobre esto último, también habló en el mismo documental, recordando que en cuartos de final de la instancia, frente a Colombia, sufrió una lesión que le impidió estar en el 1-7 frente a Alemania. “Fue de los peores momentos de mi carrera. Me robó la opción de jugar semis y posible final”, recordó en la conversación.