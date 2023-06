¡En presencia de Federer! Nico Jarry derrotó a Tsitsipas y se instaló en los cuartos de final del ATP de Halle

El tenista chileno, Nicolás Jarry, superó al número 5 del ránking mundial, el griego Stefano Tsitsipas, en el segundo partido en la temporada de pasto en Halle, Alemania, y obtuvo el boleto a cuartos de final.

El ‘Príncipe’ derrotó por 7-6 y 7-5 al tenista helénico y, además de instalarse en los cuartos de final del ATP 500 de Halle, logró subir dos puestos en el ránking ATP y ocupa el lugar 26°.

El encuentro se llevó a cabo en el OWL Arena, lugar donde incluso llegó la leyenda del tenis, Roger Federer, quien fue homenajeado por tener el récord en singles con 10 títulos.

A familiar face in the house 😍@rogerfederer HAS ENTERED THE BUILDING 😎#TWO23 pic.twitter.com/o0xFdO3FSZ

— Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2023