Nicolás Castillo quedó con medida cautelar tras ser formalizado por agresión

En diciembre pasado, se realizó una grave acusación en contra de Nicolás Castillo, actual delantero de Universidad Católica y que en ese momento solo entrenaba en el club esperando firmar un nuevo retorno al conjunto cruzado, situación que se terminó dando.

Isaac Arévalo, entrenador de la rama de básquetbol de la Universidad de Chile en las categorías Sub 13 y Sub 17, acusó por redes sociales que fue víctima de insultos y agresión física por parte del jugador oriundo de Renca. El hecho ocurrió en las afueras de San Carlos de Apoquindo.

Después de recibir varios insultos por vestir una camiseta de la U, el entrenador afirmó en aquel momento en conversación con AS: “Seguí caminando y, de manera agresiva, cambia la dirección de su auto y se estaciona al lado mío diciéndome que me iba a pegar. En ese momento, se baja y se lanza contra mí y me raja la polera. Yo ni siquiera sabía que era él hasta cuando se bajó del auto”.

Por esta situación, Arévalo anunció acciones legales y lo cumplió, ya que se querelló en contra Nicolás Castillo.

Nicolás Castillo quedó con medida cautelar

Nicolás Castillo se presentó este miércoles 27 de marzo en el Centro de Justicia de Santiago, donde no se llegó a un acuerdo con su demandante, Isaac Arévalo. Por esta razón, el jugador de Universidad Católica quedó con una medida cautelar mientras se desarrolla la causa.

Según informó Radio Biobío, Castillo quedó con “prohibición de acercarse en términos violentos a la víctima“, ya sea “su domicilio, lugar de estudio y/o trabajo, o cualquier lugar donde este se encontrare”. Esta medida la decretó la jueza María Herrera Cortés-Monroy.

De esta manera, el delantero de la UC deberá regresar al Centro de Justicia el próximo 17 de abril, donde habrá un nuevo careo entre el demandante y demandado para intentar lograr un acuerdo entre las partes.

