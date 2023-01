Citó a reconocido escritor: Nicolás Castillo disparó munición pesada contra Toselli tras su arribo a la U

El fichaje de Cristopher Toselli por la Universidad de Chile sigue dando que hablar. Ahora, el que salió al camino fue nada menos que el delantero Nicolás Castillo.

El ex goleador de Universidad Católica, que actualmente se encuentra sin club tras no poder concretar su regreso a los cruzados, lanzó un polémico mensaje en sus redes sociales que claramente apunta contra el ex capitán de los de la precordillera.

Una vez que se confirmó el arribo del guardameta a los laicos, el atacante posteó en una historia de Instagram una de las frases más recordadas del periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano, fallecido el 2015.

“En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”, compartió Castillo, quien, por si fuera poco, agregó un curioso emoji.

Cabe mencionar que el renquino y el golero fueron bicampeones con la UC el 2016, mismo año en el que obtuvieron la Copa América Centenario con la Selección Chilena.

Recientemente, Toselli reveló una desconocida información sobre su círculo íntimo, asegurando que gran parte de su familia es hincha de la U y que estaban muy contentos por su llegada a los azules.

“Ellos, sinceramente, estaban muy contentos, pero no me quiero quedar en eso. Si bien mi familia es de la U, quiero ganarme el respeto del hincha en la cancha entregando el 100% más que hablando”, comentó al sitio oficial de la institución.