Este sábado, y luego de la dura derrota del equipo chileno de tenis frente a su par de Eslovaquia en Copa Davis, el capitán Nicolás Massú señaló que mantiene su confianza en lo que harán los tenistas en el futuro.

En conversación con la prensa, quien fue el triunfador y doble medallista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 señaló: “La gente me conoce. Sabe cómo pienso. A mí no me mueve absolutamente nada una victoria. Me pasó en los Juegos Olímpicos. Seguí siendo la misma persona“, añadiendo que le sucede lo mismo con las caídas.

Con respecto a las derrotas sufridas, Massú se muestra esperanzado. “Hay que seguir como sea. Tengo todas las expectativas que este grupo va a hacer cosas importantes en los próximos diez años”, declaró.

Asimismo, Nicolás Massú indicó que “esta derrota no me cambia nada. Estoy seguro de que vamos a volver al Grupo Mundial”.

Lee también: La desazón de Garín tras dura derrota en Copa Davis: “Me pegó muy fuerte y espero salir rápido de esta sensación”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federacion de Tenis de Chile (@federaciondetenis)

Los momentos trascendentales en la Copa Davis

En la rueda de prensa, el tenista tuvo tiempo para analizar los momentos claves en cada uno de los partidos de sus pupilos.

Con respecto a lo sucedido con Jarry frente a Gombos, Massú dijo que “si quebraba en el tercer set, ese punto podía haber caído del lado de nosotros”. En cuanto a lo que ocurrió con el dobles, disputado por Tomás Barrios y Alejandro Tabilo, dijo: “Pudimos ganar el segundo set”.

“Tenía la confianza de que Cristian podía ganar, pero Gombos estuvo inspirado. Hay veces que las cosas se pueden solucionar y a veces el rival no lo permite”, reflexionó el viñamarino.

Finalmente, Nicolás Massú puso de manifiesto su confianza en lo que sucederá en febrero de 2022. “Tenemos una revancha en febrero, vamos a ver con quién nos toca y vamos a ir con todo”, concluyó.

Lee también: ¡Campeona! María José Mailliard consigue medalla de oro en el Mundial de Copenhague