Pese a que Joaquín Niemann estuvo al borde de coronarse como ganador en el Sentry Tournament of Champions, no logró vencer al local Harris English.

El golfista chileno empató con con English luego de 64 golpes en Hawai el sábado, por lo que la definición del título se disputó ayer pasadas las 17 horas.

Joaco logró repuntar cinco golpes, aprovechar el bajón de los líderes y forzar una definición a “muerte súbita” por el título, sin embargo, en el desempate no pudo mantener su excelente nivel y terminó sucumbiendo ante el estadounidense.

Niemann logró nueve birdies en los hoyos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 y 16. Incluso tuvo la gran opción de consagrase en el hoyo 18, pero falló el segundo tiro, situación que aprovechó el norteamericano con un birdie y que lo consagró campeón del torneo, informó el medio.

Pese a que no logró ganar el torneo, el golfista demostró un gran juego y logró su mejor posición en lo que va de su carrera con este segundo lugar obtenido en Hawai: escaló en el ranking PGA al puesto 43 y se llevó un premio de 782 mil dólares.

