Durante la jornada de este martes 15 de febrero, el ex futbolista argentino, Sergio Kun Agüero, llevó a cabo una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores en Twitter, quienes le recordaron algunos momentos de su exitosa carrera.

Una de las cientos de consultas que le llegaron, fue una con relación a la atajada de Claudio Bravo tras el cabezazo del ex delantero del Manchester City en plena prórroga de la final de la Copa América Centenario, jugada que podría haberle dado el título a la Albiceleste.

“¿Podríamos hablar de esta atajada?”, comentó la cuenta oficial de Twitter de TNT Sports Chile.

¿Podríamos hablar de esta atajada? 🤔🤔 pic.twitter.com/hfqttgHNho — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 15, 2022

“No me la contés“, respondió el ex artillero, junto a un emoticon de una persona cubriéndose la cara, ya que tras el final del encuentro, Chile se impuso en la tanda de penales, consagrándose la Selección como bicampeón de América.

No me la contes 🤦🏽‍♂️ https://t.co/3uf8RjHei9 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Tras la respuesta, el capitán de la Roja, Claudio Bravo, no dudo en comentar. “Abrazo amigo, te quiero mucho. Lo mejor siempre“, dijo el arquero del Real Betis.

❤️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Asimismo, uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, confesó que el título que más disfrutó fue la Copa América 2021, trofeo el cual su selección pudo obtener tras derrotar a Brasil en la final.

La copa America https://t.co/qHJxUIcuEv — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Por otra parte, al ser consultado sobre los defensas más fuertes que le tocó enfrentar, mencionó a John Terry , Van Dijk , Sergio Ramos , Carles Puyol y Rio Ferdinand.

Terry , Van Dijk , Sergio Ramos , Puyol y Ferdinand https://t.co/WQpSEWv9I5 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

“Bueno gente , gracias por la buena onda y espero que hayan disfrutado un ratito conmigo. Abrazo y volveré pronto. Los quiero a todos”, escribió el Kun tras finalizar la ronda de preguntas.