Por no vacunarse contra el Covid-19: Novak Djokovic no pudo ingresar a EE. UU. y se perderá el Miami Open

Esta jornada de sábado no trajo buenas noticias para Novak Djokovic, quien debería jugar el Miami Open, pero que no podrá hacerlo producto de que las autoridades de Estados Unidos, país donde se realiza el evento, no le permitieron el ingreso por no estar vacunado contra el Covid-19.

Frente a esta situación, el ente encargado de organizar este torneo, uno de los primeros de categoría 1000 del año, publicó en su cuenta oficial de Twitter que el serbio “es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y seis veces campeón del Miami Open“.

Novak Djokovic is one of the greatest tennis players of all time and a six-time champion of the Miami Open. We hope he is allowed entry into the country so Floridians have the opportunity to see him compete once again.

En la misma línea, argumentaron que “esperamos que se le permita la entrada al país para que los floridanos tengan la oportunidad de verlo competir una vez más”.

Por su parte, el senador del Partido Republicano en aquel estado, Rick Scott, rechazó esta determinación y en su cuenta oficial de la misma red social explicó que Joe Biden (Presidente de EE. UU.) dijo que el COVID-19 había terminado, motivo por el que es necesario poner fin al mandato de vacunación para los viajeros internacionales.

It makes NO SENSE that @JoeBiden says COVID-19 is over but still bars @DJokerNole from competing at the Miami Open because of his bogus vaccine mandate.

We need to pass our FREEBIRD Act with @SenMikeLee to fix this NOW. https://t.co/ziFqzxX5OA

— Rick Scott (@SenRickScott) March 4, 2023