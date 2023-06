Novak Djokovic se coronó campeón de Roland Garros y se convirtió en el tenista con más Grand Slam ganados

Este domingo, Novak Djokovic (3°) continuó agigantando su legado y se convirtió en el máximo ganador de torneos de Grand Slam, tras vencer en la gran final de Roland Garros a Casper Ruud (4º), en Francia.

Apenas comenzó el duelo entre ambos tenistas, parecía que el noruego repetiría el buen desempeño que había mostrado ante sus rivales anteriores. Sin embargo, casi al final del primer set comenzó a fallar en el primer servicio y cometer errores no forzado.

Con un empate en el marcador, alargaron las cosas hasta el tie break, donde el serbio de impuso con un categórico 7-1, quedándose con el primer set por 7-6. De ahí en más, Nole tomó las riendas del encuentro y se impuso en todos los aspectos.

En el segundo set, Djokovic desplegó todo su talento y jerarquía contra Ruud, quien no logró quebrar en ningún servicio. De esta forma, terminó con un marcador de 6-3 en favor de la raqueta serbia.

En tanto, el tercer y último set volvió a ser más disputados. Pero, Novak estaba inquebrantables, y con puntos que demostraron el gran nivel que mantiene, logró imponerse por 7-5, consagrándose como campeón en una de las competencias más importantes de la disciplina a nivel mundial.

Con este nuevo trofeo que levantó Novak Djokovic alcanzó los 23 Grand Slam ganados, superando a leyendas de este deporte como Rafael Nadal, que posee 22 títulos, y Roger Federer, que consiguió 20. Además, según el ranking en vivo de la ATP, se volvió a posicionar como el número 1 del mundo.

🚨 HISTORY MADE 🚨@DjokerNole is the first man to reach 23 Grand Slam titles 👏@RolandGarros | #RolandGarros pic.twitter.com/SJh0sey7Hg

— ATP Tour (@atptour) June 11, 2023