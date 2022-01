Una verdadera odisea ha vivido Novak Djokovic para ingresar a tierras australianas y disputar uno de los cuatro Grand Slam de tenis.

El deportista llegó al aeropuerto Tullamarine de Melbourne en horas de la tarde de este miércoles 5 de enero, sin embargo, según han informado medios internacionale sigue sin poder recoger sus maletas por un supuesto error de su equipo con la petición del tipo de visada a la entrada del país.

El campeón de 20 torneos Grand Slam se encuentra por ahora retenido en una sala del aeropuerto sin poder utilizar su teléfono, y en otra habitación se encuentran los miembros de su cuerpo técnico, Goran Ivanisevic y el fisioterapeuta Ulisés Badio.

Sin embargo, el crota Ivanisevic, que si tiene en su poder su celular, publicó una fotografía en sus redes sociales evidenciando la situación. “No es el viaje más habitual al otro lado del planeta“, escribió.

Según informó el medio australiano The Age, luego de más de ocho horas de haber estado retenido, Djokovic no recibió el permiso por parte de las autoridades australianas para poder ingresar al país, es decir, deberá volver a Serbia en el próximo vuelo.

La visa con la que pretendía entrar el número uno del mundo no es la que permite exenciones médicas, que era la que había tramitado el deportista por no estar vacunado. La ministra de Deportes del Estado de Victoria, Jaala Pulford, ha confirmado que no se va a facilitar el visado al serbio.

“El Gobierno Federal nos ha consultado si aprobamos la entrada de Djokovic con esa visa y les hemos dicho que no“, publicó en su cuenta de Twitter.

