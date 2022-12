Jaime García, DT de Ñublense, sobre pasado de Pablo Aránguiz: “Se tiene que hacer una autocrítica severa”

Tras varias jornadas de especulaciones, la semana pasada Pablo Aránguiz fue oficializado como nuevo refuerzo de Ñublense, cuadro que este 2023 jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores.

El arribo del volante de 25 años se da tras un convulsionado paso por la Universidad de Chile, etapa en la que tuvo varios líos extrafutbolísticos, aunque ahora busca un renacer en el conjunto que dirige Jaime García.

Precisamente, el entrenador de los chillanejos relató cómo se dio el primer encuentro con el mediocampista creativo, contando que todo fue “mirándonos a los ojos, como me gusta a mí”.

“Hablé con él, le leí la cartilla, pero nada extra. Siempre creo la mitad de lo que se habla de los jugadores, siempre le ponen un poco más o menos. Él se tiene que comprometer con su presente y su futuro, eso soy yo”, comentó a Las Últimas Noticias.

“La autocrítica me gustó”

Consultado sobre el pasado de Aránguiz, el estratega fue enfático. “No me interesa. Sé cómo es el mundo del fútbol y siento que es el momento de evolucionar, ahora se tiene que reinventar”, dijo.

“Algo mal debe haber hecho, él se tiene que hacer una autocrítica muy fuerte, severa, porque muchas veces cuando cometemos errores siempre le echamos la culpa al de al lado”, insistió García, conocido por sacarle rendimiento a futbolistas que no se desempeñaron tan bien en equipos anteriores.

El técnico de 45 años, agregó que “la autocrítica (de Aránguiz) me gustó. Apuntó a un tema de él y de nadie más y eso me pareció bueno. Tuvo otro punto más cuando dijo que se iba a colocar a mi servicio. Le dije que se dejara trabajar, que era la única manera que tenía de reinventarlo. Y que si no, le dije que el portón es grande para entrar y grande para salir, que deje el ego afuera”.

“Lo cité a un lado de la cancha (…) Yo más que juzgar tengo que ayudarlo, es muy fácil apuntar con el dedo. En el fútbol chileno no salen talentos y no estamos para perder jugadores así”, añadió.

Respecto a la agresión de que la fue acusado Aránguiz en octubre pasado por el guardia de un centro nocturno, Jaime García sostuvo que “cuando uno es futbolista profesional debes cambiar cosas sí o sí, eso debe estar en las manos de un juzgado. Yo sólo lo tengo que orientar”.

“Me interesa ayudarlo, que vea sus errores, que los sepa superar, compartir, que logre salir, porque a lo mejor viene un mundo que será difícil”, concluyó.