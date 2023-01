Patadas en plena calle: Ex jugador de Boca participó en escandalosa pelea con vendedor ambulante

Un verdadero escándalo es el que se está generando en Argentina en estas horas, luego de que un ex jugador de Boca Juniors participara en una violenta pelea con un vendedor ambulante.

Se trata de Pablo Ledesma, futbolista retirado que fue grabado golpeando a una persona en plena calle en la provincia de Córdoba el pasado 31 de diciembre, incidente que generó gran revuelo en el vecino país.

Según informaron medios locales, todo habría comenzado porque uno de las personas, Gustavo Gauna, portaba un tatuaje alusivo a River Plate, eterno rival de los xeneizes, en uno de sus brazos.

Al notar esto, Ledesma y sus amigos le hicieron un comentario que el hombre habría respondido, generando un tenso momento que terminó en una lluvia de golpes y patadas en plena calle y con niños presentes.

“El me ve el tatuaje de River, me canta una canción y yo le respondo que ‘de esta Copa (Libertadores 2018) no se olvida más’, pensando que era parte del folclore. Se me vinieron todos encima y me empezaron a golpear”, señaló Gauna a El Doce TV.

El vendedor relató que estaba paseando en el momento de los hechos junto a su esposa, que es la mujer que lo defiende en las imágenes, y su hija, situación que le generó mucha incomodidad.

Además, culminó con lesiones en parte de su frente por presuntamente caer al piso tras ser empujado por uno de los acompañantes del ex futbolista, quien será denunciado por agresión ante la justicia.