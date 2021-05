El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, analizó la posibilidad de que Chile sea nuevamente organizador de la Copa América de junio.

Según trascendidos, la posibilidad crece por la crisis social que vive Colombia, donde los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana fueron desplazados de ciudades y algunas veces interrumpidos debido a incidentes afuera del estadio.

En este marco, el líder del ente rector del fútbol chileno afirmó que hay “disposición” de poder realizar el campeonato.

“Si se diera tenemos la disposición, tenemos los equipos para organizar esta Copa América lo antes posible”, comentó Milad en entrevista con TNT Sports.

“El Gobierno ha mostrado la disposición públicamente para poder apoyarnos en la organización porque se requiere mucha logística, especialmente en lo sanitario. Pero no más que eso, con Conmebol no hemos tenido comunicación directa, pero he hablado con el presidente (Alejandro Domínguez) y le dije que aquí estamos”, agregó.

“Nosotros durante todo el año estamos organizando y coordinado la parte logística con los equipos que vienen a jugar internacionalmente a Chile, ya sea con los desplazamientos, test, arribos a aeropuertos privados, en eso no tenemos problemas para organizar un campeonato de esa magnitud, porque en el fondo son más equipos no más”, complementó.

Finalmente, y sobre la posibilidad de que finalmente se confirmara a nuestro país como sede, Milad se mostró confiado en realizar el torneo continental debido a que “a pesar del tiempo, tenemos la estructura, la organización y la planificación es muy rápida porque ya Chile tiene experiencia y contamos con gente experimentada en esos temas”.

“Si nos avisan dos semanas o 20 días antes, vamos a estar capacitados para llevar la Copa América a buen puerto”, concluyó.

La Copa América comenzará el domingo 13 de junio con el partido entre Argentina y Chile, programado para las 17:00 horas de nuestro país.

La Roja comparte grupo, además de los trasandinos, con Bolivia, Uruguay y Paraguay.