Milad afirmó que Pellegrini no es una alternativa para dirigir a Chile: “Está en otro nivel”

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, descartó a Manuel Pelligrini como una opción para dirigir a la Selección Chilena tras la salida de Martín Lasarte.

En su arribo al país, luego de participar en el sorteo del Mundial de Qatar, el dirigente manifestó algunos lineamientos del futuro de la Roja, donde de inmediato afirmó que el entrenador del Betis no es una alternativa por el momento.

“Pellegrini está en otro nivel, no creo que sea su objetivo ir a Chile. Podría hablar con él, pero sé su respuesta. Yo hablé con Arturo Vidal y, según él, Pellegrini no quiere venir a Chile”, aseguró en un punto de prensa.

En ese sentido, Milad sinceró que existen pocas posibilidades para que un DT de primer nivel se sume al plantel nacional. “Chile no tiene plata para un técnico clase A (…) Son 12 millones de dólares al año libres de impuesto. Es decir, estamos hablando de $16 millones. La ANFP no los tiene. Eso hay que verlo, vamos a canalizar y distribuir los presupuestos con un fin: lo deportivo. Hemos rebajado en un 22% todos los costos de la ANFP”, profundizó.

Asimismo, reveló que está en conversaciones con algunos técnicos. “Primero hay que ver si quieren. Luego, tener dos o tres alternativas. Yo he hablado con dos técnicos y Francis Cagigao, con uno. Hay que presentar al directorio la propuesta económica que tienen y el plan de trabajo de cuatro años de proceso”.