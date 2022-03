(Agencia UNO) – El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, no dudó en calificar como “un fracaso” el que la selección chilena no pudiera alcanzar la clasificación al Mundial de Qatar 2022, tras finalizar en un lejano séptimo lugar el largo camino sudamericano a la próxima Copa del Mundo.

Tras la derrota ante Uruguay por 0-2, en San Carlos de Apoquindo, por la última fecha de las Clasificatorias, el timonel del balompié nacional ratificó que fracaso es cuando no se logra el objetivo.

“No es un fracaso solo para mí, si no que para el fútbol chileno. Somos responsables todos. Hoy el nivel de nuestro fútbol es bajo. Hemos exportado muy pocos jugadores a Europa y eso se traduce en la selección. Cuando teníamos titulares en Europa, el nivel era bastante más alto. Esto ratifica el nivel bajo del fútbol chileno“.

“Yo tengo la responsabilidad de mando. Todos somos responsables. Los presidentes de clubes por no formar jugadores de exportación. Es una responsabilidad multidisciplinaria. No sólo yo asumo la responsabilidad, tenemos que trabajar juntos. El Consejo de Presidentes tiene que acceder a los cambios para sobreestimular el fútbol joven. Hoy hay jugadores de proyección, que tienen una gran característica técnico táctica y también la ilusión”, agregó.

Consultado por la decisión de contratar a Martín Lasarte para reemplazar a Reinaldo Rueda, Milad dijo que la elección de Machete fue la más adecuada en su momento. “El camarín estaba completamente deshecho. A mí me tocó participar en las convocatorias de Reinaldo, el camarín estaba disuelto, no había unión, no había un patrón común. Martín logró unir al camarín, que es un camarín difícil”, manifestó.

“Cuando conocí a Reinaldo Rueda, él no estaba cómodo en Chile, tenía problemas con el camarín y no había una gran disciplina allí. Nosotros no empujamos su salida de la selección”, añadió.

Respecto de si el actual entrenador de La Roja continuará al frente del Equipo de Todos, el timonel del organismo con sede en Quilín indicó que el contrato está supeditado a los resultados de ahora.

“Lo vamos a analizar con la frialdad de la cabeza. Después de esta derrota, la emoción es más fuerte que la razón. Tenemos que verlo con calma. Él tiene diez días más de contrato”, explicó.

Para finalizar, el máximo dirigente del fútbol chileno señaló que van a seguir haciendo partidos amistosos. “Hay varios encuentros y se irán probando jugadores. Vamos a decir cuál es el plan de trabajo para lo que viene a su debido tiempo”, sentenció.