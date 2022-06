Dirigente del América asegura que Solari “quiere venir”, aunque advierte: “No vamos a hacer locuras”

Lo que comenzó como un simple trascendido finalmente se terminó por confirmar. Se trata del interés que tiene el América de México por contratar a una de las figuras de Colo Colo, el delantero Pablo Solari.

El conjunto azteca, uno de los más importante de todo Centroamérica, ya le hizo una oferta a los albos, la que finalmente fue rechazada por considerarla “insuficiente” para el club, aunque la negociación sigue en pie.

En ese contexto, el presidente operativo del club, Héctor González Iñárritu, aseguró que el argentino “quiere venir”, pero advirtió que hay un límite presupuestario que van a respetar y que no se saldrán de aquello.

En entrevista con Fox Sports México, el dirigente sostuvo que “el joven quiere venir. Están las negociaciones, pero al precio hay que sumarle flecos, que son los que en un momento dado ponen un orden económico”.

“Si se da en las condiciones que nosotros consideramos muy justas. Si no se da, no vamos a hacer locuras”, dijo González Iñárritu al ser consultado por el ex futbolista del cacique y panelista del programa, Fabián Estay.

De hecho, uno de los hombres fuertes que tiene el América cuestionó que se hable de posibles refuerzos de la liga mexicana como Edinson Cavani, Luuk de Jong o Sadio Mané, señalando que los clubes “no pueden pagar sueldos estratosféricos”.

En cuanto a Solari, el jugador sigue enfocado en los entrenamientos de Colo Colo y se prepara para su próximo desafío, el cual será esté sábado a las 18:00 horas en el Estadio Monumental frente a Deportes Temuco por la ida de la tercera ronda de la Copa Chile.