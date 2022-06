¿Conflicto en puerta? El potente recado de Daniel Morón a Pablo Solari tras su frustrada venta a México

Pese a que está puntero en el torneo y con buenas opciones en la Copa Chile y Sudamericana, no son días fáciles los que se están viviendo en Colo Colo, justo cuando está a punto de retornar el campeonato nacional.

A la falta de refuerzos y la queja del técnico Gustavo Quinteros, se sumó la molestia del argentino Pablo Solari, quien tuvo una millonaria oferta del América de México que fue desestimada por Blanco y Negro.

El extremo trasandino no tomó para nada bien el rechazo de la dirigencia y disparó con todo, asegurando que “hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme”.

“Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mi familia y para mí”, señaló el ex Talleres de Córdoba al sitio En Cancha.

Consultado sobre si sentía que esas palabras iban dirigidas hacia él, el gerente deportivo del club, Daniel Morón, aseguró que “no me doy por aludido. Las cosas personales en mi caso no las entiendo de esa manera”.

“Para mí el tema siempre es grupal y de cosas personales en el fútbol no voy a hablar, nunca lo he hecho. Me gusta hablar cuando las cosas son a nivel de equipo, ahí me van a escuchar siempre hablar”, comentó el histórico ex arquero en un improvisado punto de prensa.

Morón insistió en que “creo en los equipos y cuando se rompe eso lamentablemente las cosas no funcionan bien, pero no me doy aludido por nada. Como (yo) digo las cosas, me gusta que me las digan si hay algo que me tienen que decir”.

Pese a todo, Solari igualmente está citado para el partido que afrontará Colo Colo este jueves ante Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker, encuentro válido por la revancha de la tercera fase de la Copa Chile que iniciará a las 18:00 horas.