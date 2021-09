Mediante un extenso video compartido en sus redes sociales, el boxeador filipino Manny Pacquiao anunció su retiro del profesionalismo a sus 42 años.

Hace algunas semanas, el conocido como “Pacman”, confirmó que se postulará a la presidencia de su país, por lo que ahora se dedicará de lleno en su candidatura.

En la publicación dijo que es “la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida, pero estoy en paz con ella”.

“A los más grandes fanáticos y al mejor deporte del mundo, ¡gracias! Gracias por todos los maravillosos recuerdos. Persigue tus sueños, trabaja duro y observa lo que sucede. Adiós, boxeo”, sentenció el legendario deportista, para luego postear un video de 14 minutos en su cuenta de Facebook.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021