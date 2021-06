Colo Colo cerró el semestre con una importante victoria 2-0 ante Deportes La Serena el domingo pasado, lo que le permitió volver a colocarse en puestos de avanzada del campeonato nacional.

Los tantos del partido fueron obra de Iván Morales y Luciano Arriagada, un joven delantero que a punta de goles es va haciendo espacio en el plantel albo.

Arriagada llegó a los 9 años al club y debutó el 9 de febrero del 2020 en la derrota 2-1 ante Cobresal, momento en el que todavía estaba Mario Salas en la banca del cacique.

Desde entonces, jugó 8 partidos y anotó 3 goles, números interesantes si se tiene cuenta que solamente en dos oportunidades fue titular a sus cortos 19 años, recién cumplidos en abril.

El joven atacante que deslumbra a los hinchas es descrito por su padre, Fernando Arriagada, como un “delantero que juega también por izquierda, por derecha, técnico, sabe picar a los espacios y se asocia bien cuando el balón no le llega. Se preocupa de su alimentación, entrenamientos, descanso y es capaz de asumir los sacrificios que esta profesión le impone”.

“Yo le decía, si vas citado, te vistes y si te tocan cinco minutos, ahí está tu oportunidad. La única forma de aprovechar esos minutos es haciendo goles”, comentó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Además, Fernando reveló que no solamente entrenan la parte física del delantero, sino que también apuntan a otros aspectos generales de la vida.

“Siempre le digo que el fútbol no solamente se juega dentro de la cancha y me importa que tenga una buena educación, que hable otro idioma, que sepa expresarse, sus valores y la cultura. Debe ser una buena persona. Los estudios son importantes y cuando vimos sus condiciones dimos ese paso difícil de que pasara de un colegio normal a uno de deportistas. Él siempre me ha dado esa seguridad de que lo que propone lo cumple”, relató.

En cuanto a su participación en selecciones menores, Arriagada participó en el Sudamericano Sub 15 del 2017, mientras que en categorías mayores solamente fue citado a microciclos.