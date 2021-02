Ya han pasado más de dos décadas desde que se jugó el primer partido de Chile en el Mundial de Francia ’98, un encuentro que para nuestro país significaba volver a una cita planetaria después de 16 años.

Todo un acontecimiento para el balompié nacional de aquellos años, por lo que la expectación era grande. Chile jugó un gran partido ante el favorito Italia, poniéndose arriba en el marcador en dos ocasiones con goles de Marcelo Salas, sin embargo, un polémico penal casi al final del partido, evitó la hazaña.

Fue esa jugada la que recordó durante esta jornada el portero rival Gianluca Pagliuca, quien conversó con ADN. “Recuerdo muy bien ese partido en Burdeos. El salto de Salas contra Cannavaro en el gol de Chile. Luego nosotros empatamos con el gol de Baggio de penal, menos mal, porque imagínate, la polémica que se iba a armar“.

“Si perdíamos, ¡cómo nos iban a criticar en Italia! Se vio muy claro que Baggio pateó la pelota contra la mano del defensor chileno. En este caso fue muy astuto e inteligente. Con las reglas de hoy, hubiera sido penal, pero con las reglas de hace 20 años, hubiese sido muy dudoso cobrar ese penal”, reconoció.

En aquel mundial Chile no pudo ganar ningún partido, pero consiguió tres empates que le bastaron para pasar a octavos de final. No obstante, le tocaría jugar con Brasil, quien eliminó con una goleada 4-1 a la Roja.

Por su parte, Ronald Fuentes, flamante DT de Santiago Wanderers, siempre negó que esa acción haya sido digna de ser sancionada como penal, pero para mala fortuna del combinado nacional, el árbitro de aquel partido, el difunto Lucien Bouchardeau, no lo pensó así y lo cobró.

Por otro lado, el ex cancerbero del Inter de Milán y ex compañero de Iván Zamorano, se refirió a Alexis Sánchez y su presente con los lombardos: “Lo mejor de Alexis lo ha hecho en Barcelona y Arsenal. Aquí en Inter es importante todavía, pero no es más aquel joven, no es más aquel muchacho. No digo que es viejo, pero seguramente el momento más importante donde se le vio en su forma máxima, lo ha pasado en el Barça y en el Arsenal”

Sobre Arturo Vidal también habló, pero en un tono más crítico: “Vidal fue a la Juventus un jugador fantástico. Fue al Bayer Munich y lo hizo espectacular. En Barcelona lo hizo bien y ha venido al Inter y creo que la verdad no es el mismo Vidal que vimos en la Juventus”, sentenció.