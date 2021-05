Palestino volvió a la victoria este sábado tras un trabajado triunfo por 2-1 ante Colo Colo por la séptima fecha del campeonato nacional.

Pero la victoria ante los albos no es el único motivo por el que los hinchas árabes se sienten orgullosos, sino que también lo hacen por el llamativo pañuelo que utilizaron los jugadores y el cuerpo técnico al salir a la cancha.

Liderados por su capitán Luis Jiménez, el plantel saltó al pasto del Estadio Monumental portando el conocido keffiyeh, tradicional pañuelo que utilizan en el medio oriente y que esta vez fue utilizado por los futbolistas.

Ahora, los dirigidos por José Luis Sierra esperan que el pañuelo vuelva a entregar la suerte en el resultado a favor, cuando el miércoles 12 de mayo visiten a Atlético Goianiense por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

El motivo de esto es manifestar el rechazo al bombardeo en Gaza llevado a cabo por fuerzas israelíes y que ha provocado centenares de heridos en Jerusalén, ciudad foco de los incidentes.

Según reporto la agencia EFE, las milicias dispararon 36 cohetes desde la franja en la noche del 23 al 24 de abril.

