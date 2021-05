Paulo Díaz fue uno de los primeros futbolistas de River que sufrió con el brote de COVID-19 que afectó al conjunto argentino hace 10 días.

El defensa chileno se contagió al igual que otros 22 futbolistas del elenco millonario, lo que provocó que quedara fuera de importantes partidos como el clásico contra Boca y los últimos dos choques por Copa Libertadores.

Si bien la mayoría de los jugadores se está recuperando de buena manera, el caso de Díaz se complicó a causa de una miocarditis que se produce por una inflamación al corazón.

“Está triste por el tema de no haber venido a la selección, de no poder jugar en River, porque él es súper sano, aparte no toma, no fuma, pero está expuesto a este tema al igual que todo el mundo que sale, que trabaja. Las cosas pasan por algo”, comentó Ítalo Díaz, ex futbolista y padre del central.

“Al principio sintió malestares y dolores, como a todas las personas que les da el tema, como a algunas les da más grave. Lo vieron en los exámenes y prefirieron no exponerlo y cuidarlo. Más allá de la selección, River se ha preocupado mucho de él. Hay como dos a tres casos en Argentina que les pasó lo mismo y, aunque estés un mes afuera, después vuelven a jugar”, agregó Ítalo Díaz en entrevista con Las Últimas Noticias.

El formado en Palestino de 26 años quedó fuera de la convocatoria de Martín Lasarte para los partidos ante Argentina y Bolivia producto las consecuencias del COVID-19.

Además, tampoco está considerado para el duelo que tendrá esta tarde su equipo ante Fluminense de Brasil, en el último cotejo por la fase de grupos de Copa Libertadores.