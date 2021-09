El atleta chileno Sammis Reyes hizo historia tras convertirse en el primer nacional que participará de la NFL, esto por quedar en la plantilla definitiva del Washington Football Team.

La noticia conmocionó a su familia, que observó como el joven de 25 años está comenzando a cumplir las metas que se propuso una vez que decidió dejar el básquetbol por el fútbol americano.

Daniel Reyes, padre de Sammis afirmó que “estaba seguro de que iba a quedar. No he podido hablar con él todavía porque durante el día no lo molestamos. Cada minuto cuenta para el trabajo que hace. Hay que dejarlo digerir esta noticia”.

Tanta fue su confianza, que señaló que hace un tiempo viajó a Estados Unidos a negociar el contrato de su hijo con el equipo.

“Siento un orgullo tremendo. Antes pensaba que Samis iba a quedar en la NBA. En el camino no se dieron las cosas, pero dio un vuelco al fútbol americano y ha sido todo un éxito. Como papá hay que creer en los hijos, apoyarlos”, señaló en entrevista con Las Últimas Noticias.

Ahora, el ala cerrada se concentrará en los partidos de pretemporada que tendrán en septiembre, donde deberá seguir convenciendo al Coach Ron Rivera para comenzar a sumar minutos.

“Ya puedo morir tranquilo, tengo la pega medianamente hecha. Lo único que me falta es criar nietos, jaja”, concluyó Daniel Reyes.