Con mucho orgullo y alegría tomaron en la familia de Chrstiane Endler el premio The Best que se le entregó este lunes como la mejor arquera del mundo, galardón concedido tras su extraordinaria campaña en Europa y la selección chilena.

La ceremonia fue seguida con mucha atención por sus padres, quienes le fomentaron desde muy pequeña el camino del deporte, primero en Unión La Calera, luego en Everton y Colo Colo, para después admirar su carrera internacional.

Peter Endler, padre de la capitana de la Roja femenina, comentó que la sensación tras el reconocimiento “es increíble. Estamos prácticamente infartados. Estuvimos esperando esto durante los últimos años y que haya salido esta vez es, a lo menos, maravilloso. Pensamos que se lo merece. Para nosotros hace tiempo que era la número uno”.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el hombre de 70 años confesó qué es lo primero que hará cuando tenga la oportunidad de ver a su hija, quien sigue concentrada con el Olympique de Lyon.

“Primero, le voy a dar un tremendo abrazo; segundo, la voy a felicitar de todo corazón; y tercero, le diré que se lo está mereciendo hace mucho tiempo; y también que siga, como es ella, una persona tremenda afuera del ambiente deportivo. Es una persona increíble”, comentó.

“Todos la querían tener en su equipo”

Además, Peter contó cómo fue el comienzo de la mejor guardameta del mundo en el fútbol, señalando que anteriormente practicó otros deportes como tenis y hockey césped, disciplinas en las que “siempre destacó”.

“Pero para ella el fútbol era lo máximo, su afición desde niña. Y los hombres se la peleaban, todos la querían tener en su equipo”, señaló el padre, agregando que llevaba a jugar a Tiane a los partidos en su ex compañía farmacéutica, donde él también participaba.

“Un día faltó alguien y yo propuse que Tiane lo reemplazara. Todos empezaron que no ‘cómo vamos a meter a una mujer’, qué se yo. La probamos una vez y después no salió más del equipo. Y ahora con sus amigas de la selección jugaron varias veces contra el equipo de su hermano Nicolás. No te imaginas cuántos asados tuvieron que pagar los hombres”, indicó.

De cara a lo que viene, admitió que la seleccionada “está súper motivada, contentísima en el club que se encuentra ahora. Muy feliz con sus compañeras, se juntan muchísimo, comparten asados y todo. Se siente plena. Su próxima meta es ganar la Champions League. Ese siempre ha sido su sueño”.