Fuertes acusaciones cruzadas entre Vidal y su ex esposa: “Apareció el papito corazón”

María Teresa Matus, ex esposa de Arturo Vidal y madre de sus tres hijos (Alonso, Elisabetta y Emiliano) no se guardó nada y se lanzó en contra del futbolista.

Matus comentó una historia de Instagram del volante de Athletico Paranaense afirmó: “Todos los padres tenemos el mismo derecho”.

Ahí, Marité afirmó que el Rey vulnera el derecho de sus hijos al dejarlos plantados, mentirles que está en Brasil, cuando según su ex esposa, en realidad está en Chile.

También agregó: “Vulneras hasta el derecho de salud de tu hijo mayor. Y tú sabes a qué me refiero”. Antes, también había afirmado que el futbolista tampoco pagaba la pensión. Además, lo trató de “papito corazón”.

La respuesta de Vidal: “El malo no soy yo”

De inmediato apareció la respuesta de Arturo Vidal, quien mostró un correo donde le informa a Matus que pasará por sus hijos y ella se lo niega y le indica que su abogada se contactará con él.

“Desde que estoy en Chile, he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre. Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron”, comenzó señalando.

“A mis hijos nunca les ha faltado nada… El malo aquí no soy yo”, cerró el Rey, antes de volver a recalcar que sus hijos son sus prioridades y que se esfuerza en la recuperación de su lesión para poder seguir trabajando en el futuro de sus pequeños.

