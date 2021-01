La última polémica que protagoniza Colo Colo, con un gesto obsceno de su entrenador Gustavo Quinteros a los jugadores de Antofagasta y por el que fue expulsado, sumó un nuevo actor que se refirió a un tema del cual puede hablar con autoridad: Patricio Yáñez.

Al ex atacante de la Selección Chilena, en su época de jugador, se le recuerda por su rapidez, por sus goles y también por un gesto similar, el que quedó precisamente patentado con su nombre: El Pato Yáñez. La acción que sucedió en un partido contra Brasil en el 13 de agosto de 1989 por eliminatorias.

Lee también: Quinteros por el gesto que le costó la expulsión ante Antofagasta: “Hice algo que no debía haber hecho”

El comentarista deportivo volvió a recordar ese episodio y lo comparó con lo sucedido con el DT del Cacique en conversación con Radio Agricultura.

“Para nada, lo de Quinteros no es un Pato Yáñez… y no me gusta la cuestión”, afirmó, tras ser consultado por su compañero de labores, Manuel de Tezanos.

A lo que agregó: “Lo que hizo Gustavo Quinteros no es un Pato Yáñez, es otro gesto técnico. Parecido, pero no igual”, sentenció.