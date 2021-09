El defensa de la selección chilena Paulo Díaz anticipó el trascendental duelo ante Colombia por las eliminatorias, partido que se jugará este jueves en la ciudad de Barranquilla.

En conversación con el canal oficial de la Roja, el central de River señaló que “va a ser un partido muy complicado porque es una selección importante, también por su localía en un clima complicado”.

“Intentaremos hacer todo lo posible para sacar puntos, si bien sea uno o tres la idea es sumar, sobre todo cuando estás de visitante”, agregó.

Además, el futbolista valoró el empate conseguido el domingo pasado ante Ecuador, recalcando que “es un punto muy importante para nosotros. Hace mucho tiempo que no se sacaban puntos de visita en Ecuador así que lo tomamos muy bien, nos sirve para seguir sumando y estar mucho más cerca del objetivo”.

Por otra parte, el ex San Lorenzo y Palestino agradeció el respaldo de los hinchas nacionales, quienes valoraron su actuación ante la Tri en la reciente fecha, siendo un sólido pilar en su desempeñó como lateral derecho

Consultado sobre si fue su mejor partido, Díaz señaló que “puede ser, igual vengo haciendo muy buenos partidos no solamente en mi club, sino que también en River, pero si la gente lo destaca me pone muy contento y es bueno que lo aprecien y que me tomen como un jugador importante en la selección”.

En la que va de la temporada 2021, el defensa jugó un total de 32 partidos, divididos en 30 con River y dos con Chile, en los que anotó dos goles.