“Te arruina la vida verlo”: Hinchas aniquilaron a Paulo Díaz tras pobre empate de River por la Libertadores

Nada de bien la está pasando River Plate en la Copa Conmebol Libertadores, torneo por el que igualaron 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 4° de la fase de grupos.

Los millonarios estaban obligados a ganar en Perú para acomodarse en su zona, pero solamente empataron y complicaron seriamente su clasificación a octavos de final al quedar lejos de Fluminense y The Strongest.

Esta situación generó molestia en los fanáticos del cuadro trasandino, quienes desataron su furia contra varios jugadores titulares.

Uno de los que se llevó gran parte de las críticas fue Paulo Díaz, zaguero chileno que fue titular en la igualdad ante los incaicos y donde no mostró su mejor versión.

A raíz de esto, los hinchas apuntaron contra el ex Colo Colo y lo responsabilizaron del complejo momento de River. Incluso, algunos pidieron que sea vendido en el mercado de pases que se aproxima.

“No tiene una neurona”, “de los peores defensores que vi” o “te arruina la vida verlo” fueron solamente algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

El próximo partido de los millonarios por la Libertadores será el miércoles 7 de junio, día en que se medirán ante Fluminense a las 20:30 horas.

paulo diaz esta mal físicamente, es por eso que no marca ni la hora.

— 𝖘𝖆𝖓𝖙𝖎 𝖌𝖗𝖎𝖟𝖆𝖘 👑1️⃣9️⃣ (@santigrizas19) May 26, 2023

Que hizo Paulo Díaz? Cuando te digo que somos más verdes que la camiseta de Ferro no te jodo. Es para morirse hermano!!!!

https://twitter.com/agussocampo18/status/1661916834424078336

Me tiene podrido de verdad Paulo Diaz, le van a caer a Armani, pero le tiró una bomba el chileno sobrador, regaló un corner increible por no prestar atención que el arbitro no había cobrado falta, se cree Beckenbauer el boludo, hace un cambio de frente bien y 3 mal. Desastre

— ♦Love x Cavelove♦ (@hectormillo91) May 26, 2023