Paulucci afirma que no vio la polémica jugada que le dio el triunfo a la UC: “Los árbitros se equivocan”

Un polémico triunfo fue el que consiguió Universidad Católica en su debut como local por la Copa Libertadores, luego de que derrotara dramáticamente a Sporting Cristal de Perú por 2-1.

El duelo estuvo marcado por el nulo juego colectivo de los cruzados y por un cuestionado penal que cobró el árbitro uruguayo Leodán González a los 87 minutos tras una inexistente mano del jugador Percy Liza.

El incaico nunca tocó el balón con ninguna de sus extremidades. De hecho, al jugador al que le golpea fue al defensor cruzado Nehuén Paz, situación que no fue notada ni por González ni por el juez asistente.

Sobre esta situación fue consultado el técnico del actual campeón chileno, Cristian Paulucci, quien afirmó que la jugada “no la vi, te soy sincero. Pasó el árbitro y lo saludé, pero no me manifestó nada. Seguramente que con el VAR hubiésemos sacado todas las dudas”.

Sin embargo, el estratega argentino recordó el polémico encuentro de la semana pasada ante Talleres y afirmó que “estas cosas pasan, el otro día no le cobraron un penal a Fernando (Zampedri) y no me hicieron esa pregunta en Córdoba”.

“Le pegaron un combo, como dicen ustedes, que era para dos rojas seguidas”, manifestó Paulucci.

El trasandino no se quedó ahí y agregó que “los árbitros se equivocan como se equivocan en todos lados. La falta de Pipe (Gutiérrez) cuando vino el gol de ellos tampoco fue falta (…) Son seres humanos como nosotros, como los chicos que están adentro del campo y juegan”.

Ahora, la UC se enfocará en su próximo duelo por el campeonato nacional ante Huachipato, choque que está programado para el domingo 17 de abril a las 15:30 horas. En tanto, la siguiente semana recibirá a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo.