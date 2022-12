De Claudia Schiffer a Gael García Bernal: Celebridades despiden a Pelé en redes sociales

Pelé, uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos a nivel mundial, falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años.

Edson Arantes do Nascimento, su nombre real, ,murió en Sao Paulo luego de haber estado muy complicado de salud las últimas semanas por una infección pulmonar y cáncer de colon, lo que generó preocupación entre los fanáticos y el mundo del deporte que hoy le dice adiós.

Desde la noticia de su muerte, múltiples han sido las despedidas en las redes sociales, ya sea desde futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, hasta celebridades.

Entre los famosos internacionales que han despedido a Pelé se encuentran reconocidas modelos, actores y músicos latinoamericanos que han querido entregar un último mensaje.

Alessandra Ambrosio, modelo

“Pelé, nuestro Rey!! Inspiraste y sorprendiste al mundo no solo con tu talento, sino también con la persona que eras!!! Has trascendido el tiempo y los límites. Gracias por todo”, expresó la ex modelo de Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio.

Claudia Schiffer, modelo

“Tuve la suerte de conocer a Pelé, y juntos sacamos la Copa del Mundo para empezar el torneo 06. Fue un honor tenerlo a mi lado, guiándome a través de un momento tan grande. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió la supermodelo alemana Claudia Schiffer en su cuenta de Instagram.

Naomi Campbell

Anitta

Niall Horan, ex One Direction

Caetano Veloso, cantautor

“Día triste para Brasil. Pelé nos dejó hoy. En su libro, escribió sobre la canción “Love Love Love”, que hice inspirada en sus palabras”, escribió el músico brasileño Caetano Veloso.

Dia triste para o Brasil. Pelé nos deixou hoje. Em seu livro, escreveu sobre a canção “Love Love Love”, que fiz inspirado nas palavras dele: “Fiz um discurso em campo e finalizei pronunciando estas palavras em inglês: – Love! Love! Love! pic.twitter.com/QaHsJwRx4A — Caetano Veloso (@caetanoveloso) December 29, 2022

Gael García Bernal, actor

“Altas chilenas y gambetas entre los astros y a lo largo de todo el cosmos. Sigue siendo el Rey”, publicó el actor Gael García Bernal.

¡Pelé! Altas chilenas y gambetas entre los astros y a lo largo de todo el cosmos. Sigue siendo el Rey. pic.twitter.com/G7qmfV15F5 — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) December 29, 2022

Florinda Meza, actriz

“Lo siento, mis amados brasileños… no hay palabras, Pelé era una leyenda del fútbol. Deseo que hoy esté con mi Rober, pateando los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno”, comentó la actriz Florinda Meza.

Lo siento, mis amados brasileños… no hay palabras, Pelé era una leyenda del fútbol. Deseo que hoy esté con mi Rober, pateando los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno. @Pele pic.twitter.com/ZYHUiXXCbj — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) December 29, 2022

Manuel Mijares, cantante

“QEPD. Gran persona, Y extraordinario mago del balompie mundial de todos los tiempos!!”, escribió el cantante Manuel Mijares.