“El mejor embajador de nuestra historia”: Equipos brasileños lamentaron fallecimiento de Pelé

Un profundo lamento es el que vive Brasil y el mundo del fútbol por la muerte de Pelé, histórico ex futbolista que perdió la vida a los 82 años por un cáncer de colon.

Las reacciones tras el fallecimiento del mítico goleador no se hicieron esperar. Por ejemplo, el Santos publicó la palabra “eterno”, acompañando una icónica imagen de una corona para simbolizar que se habla de O Rei.

Además, el Inter de Porto Alegre, equipo en el que se desempeñó Elías Figueroa y en el que se cruzaron en legendarios partidos, también se sumó al pésame con emotivas palabras.

“El mejor embajador de la historia brasileña. Prestigio para toda una nación“, señaló el elenco gaúcho. Además, el Palmeiras también reaccionó.

En cuanto a los jugadores, Kylian Mbappé, quizás el mejor jugador del momento junto a Lionel Messi, ya lamentó el deceso de Pelé a través de su Instagram, lo mismo que el histórico defensa brasileño Thiago Silva.

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv

