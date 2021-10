El entrenador chileno Manuel Pellegrini abordó este martes la posibilidad de dirigir a la selección chilena, consulta que se da justo en el momento en que se está cuestionando a Martín Lasarte tras los resultados obtenidos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

En entrevista con El Diario de Sevilla, el DT nacional se refirió a la renovación de su contrato, el cual finaliza en junio del 2023, y el pedido de los hinchas del Real Betis para que continúe en esta institución.

“No estoy preocupado en este momento de renovar mi contrato aprovechando este momento importante. Por suerte en esta profesión para mí el dinero no es lo más importante”, comentó el ex estratega del Real Madrid y el Manchester City, quien llegó al conjunto ibérico a mediados del 2020.

Lee también: “Tiene todas las piezas en su sitio”: Gary Medel bromea con su divertida celebración en el partido de La Roja y Paraguay

Afirmando que está “contento” con el Betis, Pellegrini aclaró que “mi continuidad depende de que uno esté contento como técnico y de lo que haga la institución. No es un tema prioritario en este momento. Soy feliz y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo”.

Además, el ex futbolista de 68 años fue consultado sobre si todavía tiene pendiente el desafió de dirigir a selección chilena. Sin embargo, apuntó a que esa respuesta “no la podría contestar. No comparo mi país con un club, pero mientras tenga la alternativa de dirigir clubes, voy a dirigir clubes”.

“Me plantearía un proyecto serio, pero ahora mismo no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran. Es lo mismo que un club, si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños”, agregó.

Luego, Pellegrini recalcó que Chile “es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen”.

Lee también: Paulo Díaz no tendría lesión de gravedad y por ahora continuará entrenando en la Roja

“Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro, me encantaría mejorar el fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo”, sentenció.

Actualmente, el Betis ocupa la décima posición en la tabla de posiciones con 12 puntos en ocho fechas disputadas, mientras que en la Europa League ha tenido un rendimiento del 100% con dos triunfos en igual cantidad de duelos.