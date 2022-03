Varios temas relacionados a la actualidad nacional fueron los que tocó el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, quien opinó sobre la contingencia y el proceso constituyente que actualmente se está desarrollando.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el estratega chileno abordó cómo percibe a la clase política, la que señaló que “ha tenido un declive notorio en los últimos años. Y eso se ha traducido en un freno a la senda de progreso sostenido que había mostrado el país en las últimas décadas”.

El ex técnico del Real Madrid enfatizó en que “de los dos lados, de la derecha y la izquierda hay culpas repartidas. La clase política se ha dedicado a reventarse entre sí. El que está en la oposición trata de hacerle el camino difícil al gobierno de turno. Y eso lo han hecho la derecha y la izquierda en los últimos diez años, diría yo”.

Consultado sobre si cree que el país estaba bien en años anteriores, Pellegrini sostuvo que “tengo conciencia política desde que salí de la universidad en 1970. Y creo que, a partir de esa década, y diría que hasta hace 10 años, había un camino que hacía que Chile progresara, incluso ante dificultades”.

Sin embargo, consideró que “eso se perdió y yo que vivo hace 20 años en Europa puedo decir que acá están sorprendidos de lo que ha pasado en Chile. Hay otras cosas como las colusiones y las injusticias sociales. Eso ha generado un sentimiento de división tremendo en el país”.

“Las AFP no son de derecha”

El otrora futbolista de Universidad de Chile habló respecto a si las personas lo ven como una persona cercana a la derecha, algo que Pellegrini asegura nunca haber expresado ante la opinión pública.

“No sé por qué la gente piensa que soy de derecha. Nunca lo he expresado y ahora he dicho que ambos lados tienen responsabilidades (…) Las AFP no son de derecha. Se trata de un sistema de pensiones con el cual uno puede o no estar de acuerdo”, dijo acerca del comercial del AFP Cuprum en el que participó.

En cuanto a la nueva Constitución, el técnico descartó que pensara en postularse a constituyente y dijo que la nueva carta magna es algo que “esperamos todos, pero hay que ver”.

Asimismo, confirmó que realizará los trámites para poder votar en el plebiscito de salida, recalcando que “yo siempre he votado, aunque la última vez para presidente no pude porque no alcancé a cambiarme para votar en España”.