Pellegrini vs Mourinho: El impresionante historial de una rivalidad que marca época en el fútbol

Pasan los años, pasan los jugadores, pero ellos están. Se trata de Manuel Pellegrini y José Mourinho, dos de los entrenadores más respetados en todo el mundo y que sin duda han marcado un precedente en el fútbol.

Este jueves, el chileno y el portugués volverán a verse las caras por la tercera fecha de la Europa League, cuando se midan el Real Betis y la Roma, cuadros que ambos dirigen respectivamente.

Si bien los dos estrategas han declarado en la previa del encuentro que se respetan, a lo largo del tiempo se ha formado una rivalidad especial y con partidos más que picantes.

“La diferencia con Pellegrini es que si el Madrid me echa, yo no iré al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o en Italia, no al Málaga”, dijo “The Special One” antes de uno de sus primeros duelos, apuntando implícitamente a que es superior al ingeniero.

En el versus manda Mou

El primer cruce entre ambos se dio el jueves 3 de marzo del lejano 2011, cuando Pellegrini había asumido hace pocos meses un entusiasta proyecto del humilde Málaga, mientras que el luso reemplazó al nacional en el Real Madrid.

Aquel duelo terminó con un aplastante 7-0 en favor de los blancos, marcando el inicio de 15 grandes enfrentamientos entre dos entrenadores de época.

De ahí en más, vinieron sucesivos choques en España en los que Mourinho quedó con ventaja en el historial, aprovechando el impresionante plantel que tenían los merengues y que era encabezado nada menos que por un tal Cristiano Ronaldo.

Posteriormente, trasladaron su rivalidad a la competitiva Premier League. Allí, el chileno logró emparejar un poco más las cosas con su gran Manchester City, club con el que ganó nada menos que tres títulos.

El último partido se dio en noviembre del 2019, cotejo en el que el portugués volvió a celebrar sobre el santiaguino, luego de que su Tottenham ganara 3-2 ante el West Ham, en un encuentro muy atractivo.

En total, Mou tiene una ventaja con ocho victorias conseguidas, mientras que Pellegrini obtuvo cuatro triunfos y tres empates.

Primera vez por torneos internacionales

Uno de los datos más llamativos es que nunca se midieron por torneos internacionales, ya que todos los desafíos fueron por liga o copas locales, aunque como dice la popular frase: Siempre hay una primera vez.

En este caso, la Roma recibirá al Real Betis en el Estadio Olímpico a partir de las 16:00 horas de Chile. Si los sevillanos ganan, darán un paso fundamental para clasificar a la siguiente ronda, ya que alcanzaría los 9 puntos, en desmedro de “la Loba” que quedaría solo con 3 unidades.

Historial y enfrentamientos entre Pellegrini y Mourinho