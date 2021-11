(EFE) –La WTA continúa sin fiarse de que la tenista Shuai Peng pueda expresarse con libertad y sin que esté siendo coercionada, después de que esta haya mantenido una llamada con el Comité Olímpico Internacional (COI).

La ex número uno del mundo en dobles apareció en las últimas horas en una llamada telemática con el presidente del COI, Thomas Bach, en la que aseguraba que se encontraba bien en su casa de Pekín y donde incluso pedía que se respetara su privacidad.

Sin embargo, la Women’s Tennis Association (WTA) ha respondido que dicho registro “no alivia las preocupaciones por su bienestar y por su capacidad para comunicarse sin censura y coerciones”.

“Este vídeo no cambia nuestra petición de que se realice una investigación completa, justa y transparente sobre sus acusaciones de abuso sexual”, dijo la WTA.

Peng se encontraba en paradero desconocido desde que el pasado 2 de noviembre acusara al ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli de abusar de ella sexualmente hace tres años. Solo los medios afines al gobierno chino habían mostrado imágenes de la tenista desde aquella fecha, hasta esta llamada con el COI.

En tanto, la prensa local tampoco cree que la situación esté zanjada. Así lo expresó el director del periódico Global Times, Hu Xijin, quien ya adelantó el pasado sábado en redes sociales que la tenista iba a aparecer en público.

“Sus apariciones de los últimos días son suficientes para eliminar las preocupaciones”, tuiteó hoy Xijin.

For those who truly care about safety of Peng Shuai, her appearances of these days are enough to relieve them or eliminate most of their worries. But for those aiming to attack China’s system and boycott the Beijing Winter Olympics, facts, no matter how many, don’t work for them.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 22, 2021