La celebración por knock out del boxeador Anthony Joshua que desató la furia de los asistentes

El boxeador inglés, Anthony Joshua, demostró este sábado que es uno de los luchadores más llamativos del mundo en la categoría peso pesado, luego de derribar por knock out al finlandés Robert Helenius en medio de abucheos de los fanáticos en el O2 Arena de Londres.

El golpe final siempre estuvo latente entre round y round, pero fue en el séptimo asalto del combate donde el británico se impuso con un certero derechazo que envió directo a la lona a The Nordic Nightmare.

Ya en el piso, Anthony comenzó a celebrar su victoria de forma burlesca en medio de los llamados del árbitro para que ingresara la atención médica.

La acción desató la furia de los asistentes, con una lluvia de pifias que no fue motivo para que Anthony dejase de festejar.

El finlandés de 2 metros y 113 kilogramos, ya había peleado la semana anterior y aceptó la pelea contra el británico una semana antes del combate. Esto porque llegó como remplazo Dillian Whyte, quien no pudo asistir por no pasar un control antidopaje.

Con esta victoria, Anthony Joshua estiró su marca a 26 victorias (23 por knock out) y 3 derrotas, las cuales fueron en momentos claves de su carrera que en ellas perdió los títulos que poseía ante el estadounidense Andy Ruiz en 2019 y el ucraniano Oleksandr Usyk en 2021 y 2022.

