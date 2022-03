El reciente domingo 27 de marzo, Cobreloa venció por 2-0 a Deportes Iquique, en un partido válido por la segunda fecha de la Copa Chile, torneo que se ha caracterizado por la presencia de equipos ANFA en las primeras fases de competición.

El cruce nortino de equipos de la Primera B contó con la gran actuación de Roberto Gutiérrez, quien a los 66 minutos de juego abrió el marcador con un potente derechazo. Asimismo, sobre el final, el volante Carlos Sepúlveda aumentó el marcador y sentenció el resultado, brindando los pasajes para el cuadro loíno a la tercera ronda del campeonato.

No obstante, más allá de los futbolístico, una inédita celebración llevó a cabo el Pájaro Gutiérrez, la cual se comenzó a viralizar durante las horas posteriores al cotejo.

El delantero, intentó acercarse a los hinchas naranjos, levantó su pierna y resbaló al intentar subirse a la tribuna. Sus propias risas y la de los presentes, hizo que el registro audiovisual se haya comenzado a compartir entre los fanáticos del fútbol. Incluso, el ariete de 38 años publicó el momento en sus redes sociales.

“Para que no me sigan etiquetando y se caguen de la risa de una les dejo mi primera celebración del gol de Cobreloa”, escribió el jugador de 28 años de edad.

“La wea era salir en todos lados ya que no dieron el partido. Igual casi me fracturo el hueso del cul…”, añadió el ex Universidad Católica.