La muerte de Diego Maradona dio la vuelta al mundo, y así lo confirman las portadas de medios de prensa diferentes países de Europa, quienes despidieron al ídolo del fútbol con icónicas frases como “He’s in the hands of God” (Él está en manos de Dios).

Este miércoles, a sus 60 años, el reconocido 10 argentino falleció por un aparente paro cardíaco. La noticia rápidamente causó una serie de reacciones tanto de otras figuras del fútbol como de autoridades políticas.

Fue así como Pelé, Messi, Ronaldo y el propio presidente de Argentina, Alberto Fernández, dedicaron unas sentidas palabras a Diego Armando Maradona.

Debido a su gran importancia en el mundo del deporte y en la sociedad en general, el futbolista será velado a partir de este jueves en la Casa Rosada, palacio de gobierno del país transandino.

Y en las continuas muestras de cariño y respeto a sus trayectoria y logros, más allá de sus controversias, es que los medios internacionales han utilizado sus portadas para despedir al icónico Maradona.

The Times- Reino Unido

Metro News – Reino Unido

The Guardian – Reino Unido

Het Laatste Nieuws – Holanda

Daily Mirror – Reino Unido

L’ Equipe – Francia

Politiken – Dinamarca

Libération – Francia

La Repubblica – Italia