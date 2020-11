(EFE/CHV Noticias) – El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar a los premios The Best 2020.

En el listado, también figuran el belga Kevin De Bruyne, el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk.

Respecto a la elección al mejor portero aparecen Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

Lee también: The Best: Tiane Endler vuelve a ser nominada como mejor arquera del mundo

Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

El trasandino aparece en el listado luego de su campaña con el Leeds, donde logró ascender al equipo a la Premier League.

La votación pública estará activa hasta el 9 de diciembre y la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las categorías el 11 de diciembre de 2020. El 17 del mismo mes se realizará la gala.

Para votar en las distintas categorías, debes ingresar en este link.