El presidente del Barcelona, Joan Laporta, abordó la polémica salida de Lionel Messi del club, quien finalmente no renovará su contrato con los catalanes.

La noticia fue dada a conocer este jueves por la tarde a través de un comunicado de la propia institución, algo que sacudió al mundo debido a que se especulaba que el argentino había alcanzado un acuerdo para continuar jugando en España.

En una conferencia de prensa que duró más de una hora, afirmó que la ida del rosarino se debe principalmente a la compleja situación económica que vive el club y también a las exigencias de LaLiga española, las que señaló que ponían en riesgo a la institución.

En específico, Laporta detalló que, para facilitar el fair play financiero que permitiera la renovación de Messi, LaLiga exigía los derechos audiovisuales del Barcelona por medio siglo, lo que fue duramente cuestionado por el dirigente.

“He dicho de forma reiterada que haríamos todo lo imposible para que Messi continuara en el Barça dentro de las posibilidades económicas del club. La prueba está en que hemos podido llegar a un acuerdo con Messi que no pudimos formalizar por la situación económica en la que se encuentra el club”, detalló.

“¿Culpables aquí? Tampoco me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido. Porque una cosa es los números que habían presentado, que parecía que había una cosa y ahora resulta que es otra y que es mucho peor que lo había, que ya era malo. Ahí es pasado de guate mala a guate peor”, agregó.

En la conferencia, Laporta aclaró que “el jugador se ha prestado en todo momento en hacer las cosas fáciles. Por eso el acuerdo progresaba correctamente, pero llega un momento en decir que para que hagamos esta inversión conlleva a un esfuerzo muy superior que puede poner en riesgo a la institución. La respuesta es que no se puede seguir con esto. No se puede seguir adelante y teníamos que tomar una decisión y la he tomado”.

Luego, el mandamás de los catalanes aseguró que no hay vuelta atrás en la idea del capitán, ya que “no quiero generar falsas esperanzas, esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça”.

“Si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar parte de los derechos audiovisuales por medio siglo”, añadió.

Finalmente, Laporta afirmó que “la motivación (del equipo) es máxima, porque ahora tenemos una motivación añadida. No sólo la junta directiva conmigo al frente y los altos ejecutivos del club, que los quiero felicitar por lo bien que han llevado este proceso. Estamos más motivados que nunca”.