Preocupación existe en los fanáticos de Universidad Católica por el momento del equipo, el que actualmente tiene tres derrotas consecutivas por el torneo y con un muy bajo rendimiento de los jugadores.

La situación no escapó al presidente Gabriel Boric, reconocido hincha de los cruzados, quien criticó el juego del equipo, además de aclarar si concurrirá a San Carlos de Apoquindo.

En entrevista con Iberoamericana Radio Chile, el mandatario fue consultado sobre la caída del conjunto estudiantil ante Everton el sábado, elenco que pudo ganar pese a tener un hombre menos por casi todo el segundo tiempo.

“El último partido fue un desastre, más encima con una expulsión muy cuestionable a Everton”, dijo el jefe de Estado, haciendo referencia a la dudosa tarjeta roja mostrada a Juan Cuevas por una patada sin intención a Ignacio Saavedra.

Respecto a si pudo ver el duelo, Boric reveló que “estaba solo trabajando, leyendo el diario y, por supuesto, me di el tiempo. Me han preguntado ‘¿a qué estás dispuesto a renunciar?’ Yo espero no renunciar a ver los partidos de la cato. Y me gustaría poder ir al estadio, pero eso lo veremos más adelante”.

Además, el presidente envió en un mensaje al entrenador la UC. “Ojalá que (Cristian) Paulucci (…), quién soy yo para darle consejos, pero si ya nos pillaron el diseño, creo que hay que innovar un poquito. Y bueno, el reemplazo de Valber Huerta ha sido muy difícil”.

“Siempre estar dispuesto a cambiar”, concluyó el mandatario.