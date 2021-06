Una resolución histórica fue informada este martes por la Football Association (FA), entidad encargada de administrar el fútbol de Inglaterra, luego de que eligieran a la primera mujer para asumir la presidencia de la institución en sus 157 años de historia.

Se trata de Debbie Hewitt, integrante del directorio de la Asociación y que fue elegida de forma unánime por los participantes.

“Nos complace anunciar que nuestra junta ha nominado a Debbie Hewitt MBE para convertirse en nuestra nueva presidenta a partir de enero de 2022, sujeto a la ratificación de nuestro consejo”, comunicó la FA en sus redes sociales.

Respecto a la resolución, Hewitt afirmó estar “encantada. Este es un momento significativo para el fútbol inglés, con un propósito claro para todos los interesados ​​de asegurar la salud a largo plazo del juego en todos los niveles”.

“He sido una apasionada del fútbol desde muy joven y estoy emocionada por la oportunidad de desempeñar mi papel en la configuración del futuro de algo que significa tanto para tantos”, agregó.

Actualmente, la nueva presidenta tiene cargos en importantes empresas como Visa Europa, The Restaurant Groups, BGL Group y White Stuff, los cuales dejará para asumir el cargo a principios del 2022.

La decisión deberá ser ratificada por el consejo directivo que se reunirá a mediados de julio.

