“Una cosa es la ilusión, otra es…”: Estas fueron las primeras palabras de Bielsa como DT de Uruguay

La mañana de este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó a Marcelo Bielsa como su entrenador de cara al próximo proceso eliminatorio.

Además de recibir la camiseta y regalos de parte de la dirigencia charrúa, el rosarino enfrentó su primera rueda de prensa, en la que comenzó destacando la “civilidad y generosidad” de los uruguayos mediante una anécdota.

El recambio Celeste

La Selección Uruguaya vive un proceso de recambio, en la que el ex adiestrador de la Roja deberá buscar jugadores para reemplazar a futbolistas de la talla de Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, quienes han vivido un exitoso proceso vistiendo la Celeste.

A lo anterior, el ex DT de Leeds se mostró optimista y declaró que “hay jugadores donde predomina la creación, otros la contundencia, otros la recuperación y la parte más aguerrida. De acuerdo a las posiciones, Uruguay ofrece, desde mi óptica, versiones satisfactorias en todos los niveles”.

En ese mismo sentido, al ser consultado sobre si había hablado con los referentes o si continuarían en su proceso, el Loco fue categórico: “Corresponde establecer un

diálogo. Escuchar y ser escuchado, luego la inevitable tarea de decidir. No tengo una posición previa establecida. Hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”.

Además, sostuvo que ha revisado jugadores durante los últimos meses. “Tentativamente he generado tres o cuatro jugadores por posición. Dentro de esos 33 o 40 jugadores elegiré a aquellos que menos conozca. Utilizaré estos nueve días de junio para familiarizarme con los menos he conozco ni he visto”, adelantó.

Los objetivos de Bielsa

Al ser consultado sobre si los charrúas tenían la posibilidad de pelear un Mundial, el oriundo de Rosario respondió fiel a su estilo: “Una cosa es la ilusión, la otra es la

toma de conciencia”, a lo que agregó “Uruguay es del grupo del medio. Puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía”.

Su opinión sobre Óscar Washington Tabárez

Junto a las preguntas relacionadas a lo futbolístico, Marcelo Bielsa también fue consultado por su relación con Washington Tabárez, ex entrenador de Uruguay, quién logró una Copa América (2011) y un cuarto lugar en Sudáfrica 2010.

“Siempre he tenido respeto por sus procedimientos y por lo que construyó estructuralmente en el fútbol uruguayo y luego la estructura traducida en resultados”, a lo que agregó “tengo mucho respeto por la forma en que ha elegido interpretar la profesión de entrenador”.

Sobre sus detractores

Cuando la llegada del Loco Bielsa a Uruguay comenzaba a cerrarse, algunos entrenadores del mismo país cuestionaron el arribo del argentino, esgrimiendo que debía ser un entrenador uruguayo el que asumiera las riendas de la Celeste.

Particularmente, el nuevo DT de los charrúas se refirió a Martín Lasarte, también ex profe de La Roja: “Seguí el tema. Me parece que se puso mucho énfasis en Lasarte. Para mi es un caballero y no creo que haya dicho nada imprudente”, a lo que añadió “lo que dijeron el resto de los entrenadores uruguayos me parece legítimo, como también me parece legítimo que un extranjero dirija en otro país”, sentenció.

Próximos desafíos

Con Bielsa ya oficializado como entrenador de la selección uruguaya, sus primeros desafíos serán en la próxima fecha FIFA de junio, donde los charrúas enfrentarán a

Nicaragua y a Cuba, que también será rival de Chile.

En tanto su primer apriete oficial será en septiembre de este año, donde debute nada más ni nada menos que ante la Selección Chilena, en lo que será la primera fecha de las Eliminatorias camino al Mundial que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, el año 2026.