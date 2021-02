(Agencia Uno) – Una última fecha de infarto se espera para este fin de semana en el Campeonato Nacional 2020, ya que son siete los equipos que aún pueden perder la categoría, ya sea de manera directa o por disputar el partido que definirá al tercer descendido.

Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Colo Colo, Audax Italiano, Deportes La Serena, Curicó Unido y Universidad de Chile aún están con la posibilidad de jugar el 2021 en la Primera B, segunda categoría del fútbol chileno.

En la penúltima jornada, disputada a mitad de semana, Universidad Católica se coronó campeón del torneo y Deportes Iquique se convirtió en el primer equipo que descendió de división.

Para la 34ª y última fecha, la ANFP decidió programar cuatro duelos en simultáneo para la tarde de este domingo, además de dos al unísono más temprano y otro dos al mismo tiempo el día sábado.

Programación

Sábado 13 de febrero:

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta, 18:30 horas. Estadio Nacional.

Unión La Calera vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Domingo 14 de febrero:

Everton vs. Huachipato, 10:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica. 10:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Deportes La Serena vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio La Portada.

Palestino vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

O’Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Lunes 15 de febrero:

Cobresal vs. Unión Española, 10:30 horas. Estadio El Cobre.