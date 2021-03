(CNN Español) — El sorteo de la Champions League para los cuartos de final, que se jugarán en abril, en Estambul, trajo varios partidos interesantes, y quizás el que más atención está recibiendo es el encuentro entre el Real Madrid, el único equipo español clasificado en esta ronda, y el Liverpool.



También, el Bayern Múnich se enfrentará al PSG en la repetición de la final de 2020, en la que venció el Bayern 1 a 0.

El equipo campeón alzará la copa el 29 de mayo en la capital de Turquía.

Los partidos de ida de los cuartos de final se llevarán a cabo el 6 y 7 de abril, y los partidos de vuelta el 13 y 14 de abril.

Las semifinales se jugarían entre el ganador de Bayern-Paris Saint-Germain y el ganador de Manchester City – Dortmund, y entre el ganador de Real Madrid-Liverpool y Porto-Chelsea.

The road to Istanbul is set! 😍

Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021