“Una broma torpe”: Puyol pidió disculpas a la comunidad LGTBIQA+ tras responder tuit de Iker Casillas

Este domingo el ex defensor histórico del F. C. Barcelona, Carles Puyol, pidió disculpas a la comunidad LGTBIQA+ tras haber contestado el polémico tuit de Iker Casillas, en el que aseguraba que es homosexual.

“Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+”, escribió en su cuenta de Twitter.

Horas antes, Iker Casillas también pidió disculpas por su publicación escribiendo el siguiente mensaje: “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”, aseguró.

La polémica se inició durante las primeras horas de esta jornada, luego de que en la cuenta de Twitter del ex jugador del Real Madrid apareciera un tuit que decía: “Espero que me respeten, soy gay #felizdomingo”, a la que su ex compañero en la selección española respondió “es el momento de contar lo nuestro, Iker”.

Ambas publicaciones fueron ampliamente comentadas en redes sociales, que rápidamente posicionaron los nombres de ambos deportistas como trending topic con distintas reacciones: algunos celebraron lo que consideraron una humorada, mientras otros criticaron que aún se bromee con respecto a la orientación sexual de las personas.

Incluso personalidades políticas se pronunciaron al respecto, incluido el diputado español Íñigo Errejón, quien crítico las “bromitas de la homosexualidad a un mes de que la selección juegue en Qatar”. “Ojalá más compromiso y menos risas“, escribió en su cuenta de Twitter.

Quien también se sumó a las críticas fue el futbolista australiano Josh Cavallo, quien hizo pública su homosexualidad hace un año y escribió: “Casillas y Puyol, bromear y burlarse de salir del closet en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar”.

“Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del clóset y mi comunidad es más que una falta de respeto”, añadió el jugador del Adelaide United.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022