Martín Lasarte dio a conocer este lunes la nómina de futbolistas para afrontar la doble fecha eliminatoria contra Argentina y Bolivia, duelos programados para principios de junio.

Aquí, la principal sorpresa es el llamado del delantero del Blackburn Rovers Ben Brereton, quien es de padre inglés y madre chilena y recibe por primera vez la convocatoria a la selección.

Este futbolista tiene 22 años y se formó en las inferiores del Stoke City, donde estuvo hasta los 16 años. Posteriormente, pasó al mítico Nottingham Forest y debutó en el profesionalismo en 2017.

A mediados del 2018 pasó a préstamo a su actual equipo, que finalmente terminó comprando su pase debido a su buen desempeño.

En esta temporada, el atacante de 183 centímetros disputó 40 partidos por Championship inglesa en los que anotó 7 goles.

Por si fuera poco, el nacido en Stoke jugó con la selección inglesa en el Europeo Sub-19 del 2017, donde anotó 3 goles, incluido un doblete a Alemania, y su equipo se consagró campeón del certamen.

Si bien puede desempeñarse como centrodelantero debido a su importante físico, Brereton, que es derecho, puede moverse por todo el frente de ataque, especialmente por la zona izquierda.

En los partidos observados, se nota como un jugador que le gusta encarar y que tiene buena movilidad e inteligencia, ya que le agrada asistir a sus compañeros.

Además, es muy colaborativo en el trabajo defensivo.

Esta mañana, Brereton fue felicitado por el Blackburn por su nómina a la Roja con la que se convertirá en la primera vez que vista la camiseta nacional.

🇨🇱 Brereton receives Chile call!@benbreo has received his first call-up to @LaRoja for two upcoming World Cup qualifiers against Argentina and Bolivia.#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 24, 2021