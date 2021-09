En un inesperado y llamativo movimiento de última hora, finalmente Gustavo Quinteros tendrá el centrodelantero que tanto pidió: Se trata de Christian Robert Santos Kwasniewski, venezolano de 33 años que recalará en el fútbol chileno por primera vez en su extensa carrera.

Si bien en un principio se especuló en un primer momento que el elegido sería Facundo “Chucky” Ferreyra, el argentino desistió de la oferta de Blanco y Negro y continuará su periplo en el fútbol europeo, por lo que la dirigencia alba optó por cerrar al atacante llanero.

¿Quién es Christian Santos?

El artillero tiene nacionalidad múltiple, debido a que su padre es español y su madre alemana, pero nació en Ciudad Guayana en 1988, dedicándose desde muy niño a la actividad deportiva.

Debido al trabajo de sus padres, se muda a los siete años a Alemania, lo que colaboró con su formación futbolísticas tras unirse a los 15 años a las inferiores del Arminia Bielefeld, siendo una de las principales figuras del equipo Sub 19 y Sub 21.

Lee también: El retorno de Ben: Blackburn confirma que cederá a Brereton en la próxima fecha de las eliminatorias

Eso sí, su debut como profesional fue a mediados del 2011 jugando para el KAS Eupen de Bélgica, donde fue a probar suerte tras no ser considerado en el primer equipo de los germanos. Allí, Santos demostró todo su potencial tras anotar 28 goles en las temporadas que estuvo con los belgas.

Posteriormente, pasó por el Waasland-Beveren de Bélgica, NEC de Países Bajos, Alavés, Deportivo La Coruña y VFL Osnabrück del ascenso Alemania, para recalar este año por primera vez en su carrera en el fútbol sudamericano.

En la anterior temporada, jugó para el Osnabrück un total de 32 encuentros en los que anotó 8 goles.

Además, disputó 12 encuentros con la selección venezolana y marcó un tanto, siendo llamado por última vez en septiembre del 2018 por Rafael Dudamel para un amistoso ante Panamá.

La incursión en el modelaje

Tal como muestra en sus redes sociales, Santos es amante de la moda, tanto así que confesó en una entrevista con La Voz de Galicia el 2019 que acudió a la Fashion Week de España durante ese año para conocer las últimas tendencias en ropa y accesorios.

“Siempre quise ser futbolista. Me acuerdo de cuando en el colegio te pedían que escribieras qué querías ser de mayor y yo ya ponía que futbolista (…) Me gusta mucho la moda y yo creo que puedo aportar un poco en ese mundo, entonces puede ser. No lo descarto una vez me retire del fútbol”, confesó al medio ibérico.

Aquí, también aclaró que en ocasiones tarda en elegir su “outfit” antes de salir de su casa, llegando incluso a cambiarse tres o cuatro veces para decidirse por uno, aunque aclara que “no es lo habitual”.

Por otro lado, se muestra en redes sociales como una persona amante de los deportes, buscando siempre algo que hacer como salir al gimnasio o ir a correr, además de ser fanático de la cocina.

Lee también: “Estábamos todos muy tensos”: Zampedri confesó las complicaciones que tuvo la UC en la etapa de Poyet

“Estoy muy feliz de haber fichado por el club más grande de Chile que es el Colo Colo. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, a la hinchada y a la ciudad. (Espero) sumar mi granito de arena para seguir cosechando éxitos en el club”, declaró al momento de ser oficializado.

Por ahora, Santos no se ha integrado a los entrenamientos de Gustavo Quinteros y deberá realizar la respectiva cuarentena una vez que llegue a Santiago.