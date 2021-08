Macarena “La Maquinita” Orellana, de 33 años, es una de las exponentes más destacadas del kickboxing en Chile. Pero pese a su gran trayectoria deportiva, además de su activismo como disidente feminista, este miércoles se posicionó en el ojo del huracán por rechazar el financiamiento de Andrónico Luksic.

Todo comenzó por la campaña que la campeona inició a través de redes sociales, pidiendo a sus seguidores y seguidoras que pudieran aportar dinero para su llegada al mundial de kickboxing de Egipto, certamen internacional que se realizará del 18 al 24 de octubre en El Cairo.

Según explicó en Facebook, “por tercera vez estoy clasificada a un mundial y esta vez haré todo lo posible para ir”, ya que anteriormente no pudo concretar ese sueño profesional debido a la falta de dinero, argumentando que “en este país miserable, me tengo que costear todo sola”.

“Quiero poder representar a mis amigues y amores, que le dan cara a este mundo todos los días, a este territorio con tantos dolores y rabias, pero también lleno de amorcito de gente bacán“, agregó en su publicación.

Destaca que necesita reunir alrededor de dos millones de pesos para poder viajar, sin contar a su equipo.

Un llamado al que respondió el empresario Luksic, pero que fue rechazado por la deportista. “No confío en tu filantropía” y “prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente”, fue parte de lo que Orellana expresó como motivos para decir no al ofrecimiento.

Quién es Macarena Orellana Caperochipi

Pero más allá de esta exposición mediática, vale la pena destacar los importantes logros “La Maquinita” acumula en su carrera y que la han llevado a ser clasificada nacional para el mundial de kickboxing por tercera vez.

Según su descripción en la página que estableció para la recaudación de fondos, Orellana ha sido dos veces campeona panamericana, se adjudicó medalla de oro y bronce sudamericano, y además ha sido seis veces campeona nacional.

Al mismo tiempo, es profesora de Historia, lesbiana y activista disidente feminista. Ha participado de diversos ciclos de encuentros de autodefensa para mujeres y disidencias, así como eventos a beneficio en los que pone a disposición su conocimiento en la disciplina para recaudar fondos.

“Decido no habitar el mundo desde el miedo”

En entrevista con En Rolá, una sección del canal de YouTube En Volá, Macarena contó cómo fueron sus inicios en este deporte, afirmando que al comienzo “nadie quería entrenar conmigo porque decían así como ‘qué fome entrenar con una mujer'” o “salía llorando después de entrenar y decía no vengo más”, ya que ni siquiera había baño para mujeres.

Pero “cuando la Crespita Rodríguez ganó el campeonato mundial, que fue entre el 2014 y 2015, se empezó a masificar mucho. Entonces empezaron a llegar muchas mujeres a las escuelas“.

Asimismo, reveló que su motivación surgió tras el asesinato de Nicole Saavedra y Daniel Zamudio. “Esos dos hechos como lesbiana me marcaron mucho, porque empecé a pensar de que la calle era un peligro no de que me pegaran o me gritaran algo, sino de que me mataran y borraran del mapa“, dijo.

Otra faceta

En abril de 2021, se estrenó el videoclip de la canción Enloquecer del dúo chileno Yorka. Una producción protagonizada por Macarena Orellana y que muestra extractos de su trabajo en el kickboxing.

Se trata de una single enfocado en el amor y de una relación que pierde la chispa con el pasar del tiempo. Sin embargo, a través del video se puede observar el desplante de “La Maquinita” en el ring.

Una faceta más de esta destacada deportista y campeona nacional.

