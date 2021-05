El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, destacó el trabajo de sus dirigidos en lo que va del Campeonato Nacional 2021, torneo en el que por ahora son terceros a un punto de los líderes Audax Italiano y Unión La Calera.

En conversación con La Tercera, al técnico de los albos se le consultó si sus pupilos están en condiciones de desbancar a Universidad Católica, a lo que respondió: “hoy en Chile no veo ningún equipo superior a Colo Colo, futbolísticamente hablando. Miro a todos los equipos y no veo a ninguno que marque diferencias, no sobre Colo Colo solamente, sino sobre otros equipos. Veo a cinco o seis equipos que están más parejos, otros que se están formando. Siento que cualquiera de estos cinco o seis equipos puede ser candidato al título”.

A su vez, el estratega se dio el tiempo de recordar la amarga campaña pasada al mando del Cacique, donde salvaron la categoría en un partido de definición con Universidad de Concepción.

“Cuando yo llegué en octubre, encontré un equipo muy complicado, con muchos problemas extrafutbolísticos que poco a poco fuimos solucionando. Hice reuniones con los dirigentes, con los jugadores, se solucionaron varios casos, los asuntos económicos y después de un mes y medio, el equipo empezó a sacar resultados. El año pasado también tuvimos muchos jugadores lesionados: piensa que en la final por la promoción teníamos ocho jugadores fuera. Fue algo impresionante”, señaló.

“Todo jugaba en contra del equipo, pero se consiguió algo extraordinario, aunque en el juego se pudo hacer algo mejor. Ahora, en cambio, hay más continuidad, los mismos jugadores se desarrollan más dentro del campo. Y eso se nota”, agregó.

Quinteros también comentó el problema de las expulsiones sufridas en esta temporada. “Eso lo hablamos. Con Falcón hablé mucho. Pidió disculpas en seguida, se arrepintió de lo que hizo. Le dije que no puede volver a repetirlo y se comprometió conmigo. Confío en él y todos sus compañeros también. Es un chico joven, que está madurando, aprendiendo”, dijo.

“El caso de Zaldivia fue distinto. Para mí él se tiró al piso sin intención de lastimar al rival, pero sin medirse. A mi entender le dieron muchas fechas, pero hay que respetar la decisión del tribunal”, sentenció.

Colo Colo enfrenta este sábado a Ñublense en Chillán a las 18:00 horas, por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2021.